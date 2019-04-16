МВФ рекомендует Туркменистану повысить конкурентоспособность валюты и отказаться от мер импортозамещения

CA-NEWS (TM) - С 26 марта по 9 апреля в Ашхабаде состоялся визит консультантов Международного Валютного Фонда (МВФ) под руководством Наталии Тамирисы для оценки развития макроэкономической и финансовой ситуации и обсуждения экономической политики с ответственными сотрудниками государственных органов, представителями реального и финансового секторов, и дипломатическим сообществом, сообщает пресс-служба МВФ.

По словам руководителя миссии, темпы роста экономики замедлились вследствие сокращения государственных инвестиций и более активного использования мер валютного регулирования, которые оказали воздействие на частные инвестиции и потребление.

Существенное сокращение импорта в совокупности с более высокими, чем ожидалось, ценами на углеводородное сырье способствовали переходу сальдо (разность между полученной прибылью и расходами) счета текущих операций из дефицита в профицит.

Как отмечают эксперты, улучшение сальдо внешних операций, вероятнее всего, будет временным, с учетом сохранения официального обменного курса выше равновесного уровня.

Чтобы добиться установленных официальными органами целей развития, МВФ рекомендует повысить конкурентоспособность и конвертируемость валюты при сохранении умеренных темпов государственных инвестиций и темпов роста кредитования.

Постепенный отказ от мер импортозамещения позволит сделать экспортную продукцию более конкурентоспособной и будет способствовать диверсификации экономики.

Также экономистам Туркменистана рекомендуется совершенствование основы экономической политики, в том числе принципов управления государственными финансами, заимствованиями и инвестициями.

В контексте по совершенствованию принципов государственного управления МВФ призвал Туркменистан принять участие в межстрановом проекте «Ведение бизнеса» всемирного банка.

Также эксперты отметили важность улучшения использования цифровых технологий и доступа в интернет, что послужит повышению степени прозрачности данных и доверия потенциальных инвесторов.

Следующий визит персонала предварительно намечен на октябрь 2019 года.