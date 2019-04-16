Работники «КазАтомПрома» просят Касым-Жомарта Токаева провести проверку в компании

CA-NEWS (KZ) - Работники «КазАтомПрома» просят президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева провести проверку в компании, сообщает 16 апреля корреспондент КазТаг.

«Уважаемый президент Қасым-Жомарт Кемелович Токаев! Мы являемся простыми рабочими участка теплоснабжения и канализации ТОО «Центральный» НАК «Казатомпром. Мы пришли к такому действию, потому что нам, кроме Вас, не у кого просить помощи. В этой компании нарушаются законные права простых рабочих ТОО «Центральный», со стороны администрации оказывается на нас давление. Мы по программе трансформации, иницированную Елбасы (первый президент РК Нурсултан Назарбаев – КазТАГ), в 2017 году перешли в товарищество «Таукент-Энергосервис». С того дня у нас начались проблемы. До сегодняшнего дня в коллективе продолжаются разногласия. ТОО «Таукент-Энергосервис» 1 февраля 2019 года выиграл тендер, сократил нашу зарплату на 50%, тем самым нарушил закон. Понизил наши разряды», - обратились работники к Токаеву в видеообращении, распространенном в соцсети.

По их словам, «начальство на это никак не реагирует».

«Говорят, идите, куда хотите, делайте, что хотите. Из-за безысходности мы вынуждены обратиться к вам. Просим вашей помощи, потому что тут у нас коррупция, миллионые средства правительства похищаются. Наше обрашение, нашу проблему никто не слышит. Вы помогите нам. Просим, чтобы тут провели проверку. Мы обратились и к другим уполномеченным органам, писали письма, но никакой реакции нет», - сказали работники.

Они напомнили, что Назарбаев ранее отметил, что надо создать все условия людям, работающим на вредных работах, чтобы их право не ущемлялись, но ничего из этого тут не соблюдается.

«У нас нет другого выхода, кроме как обратиться к вам за помощью. Нашей нынешней зарплаты не хватает ни на кредиты, ни на детей, ни на семью. Сейчас все дорого», - резюмировали работники.

По их словам, ответ специалистов инспекции труда по Туркестанской области по этому вопросу их не удовлетворил.

«Мы думаем, что здесть ведется двойная бухгалтерия. Поэтому хотим, чтобы вы отправили сюда уполномеченных органов, и провели проверку», - сказали они.

Работники отметили, что они надеются на то, что Токаев их услышит.

«Потому что тут на нас оказывается высокое давление. Нам говорят уволиться с работы. Хорошо, мы уйдем, нам работы найдется, но сюда же придут другие люди. Как им будет выдаваться зарплата. Поэтому просим вас создать комиссию, и проверить участки трансформации», - попросили они.

По словам работников, повреждены все трансформации.

«Уважаемый президент, директор ТОО «Центральный» господин Умирбеков, директор ТОО «Таукент-Энергосервис» господин Насырбаев, директор ТОО «Беймарал» господин Нурсеитов, вот к этим организациям надо организовать проверку, потому что все рабочие возмущены. У нас зарплата Т60 тыс. На что это хватит? Председатель НАК «КазАтомПром» господин Пирматов, первый заместитель господин Ниетбаев все знают. В январе обещали комиссию отправить, но до сих пор ничего не сделано. Им, кажется, все равно. Никто не думает о простых рабочих. Поэтому помогите нам», - говорится в видеообращении.