Страны ЕАЭС с 1 ноября должны перейти на единую систему электронных автопаспортов

CA-NEWS (KZ) - К 1 ноября страны ЕАЭС должны перейти на единую систему электронных паспортов транспортных средств. Об этом заявили руководители профильных госорганов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на совещании под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктора Назаренко, сообщает пресс-служба ЕЭК.

- Полноформатное, как предусмотрено Соглашением по введению электронных паспортов транспортных средств, использование соответствующей системы начнется тогда, когда все участники ЕАЭС обеспечат оформление электронных ПТС и возможность их применения при регистрации автомобилей в своих национальных сегментах, – отметил министр ЕЭК.

Отмечается, что электронные паспорта будут вводится в странах ЕАЭС "безболезненно" для автовладельцев. Они смогут пользоваться бумажными ПТС столько, сколько сочтут нужным, пока не захотят поменять на электронный автопаспорт, не потеряют старый документ или пока их автомобиль не будет утилизирован. Новые паспорта будут выдаваться обязательно в электронном виде.

По итогам совещания госорганы договорились ежемесячно проводить мониторинг готовности национальных систем электронных паспортов к запуску в государствах-членах

с привлечением Комиссии. Это необходимо, чтобы лучше понять возможности сторон к переходу на электронные ПТС.

Полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства упростит взаимное перемещение транспортных средств, процедуры их регистрации для граждан, позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а госорганам – пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС.