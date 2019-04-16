Число трудовых мигрантов в Монголии сократилось вдвое

CA-NEWS (MNG) - В Монголии по официальным данным за январь-июль 2018 года по трудовому договору проработали 9,6 тысяч иностранных граждан из 92 стран. На конец марта 2019 года, их число сократилось до 4,9 тысяч человек, передает khadlan.mn.

Из всех иностранных рабочих, имеющих трудовой договор в Монголии, 4,1 тысячи (83,7%) составляли мужчины, а 0,8 тысячи (16,3%) - женщины.

38,1% из Китая, 9,7% из Австралии, 6,7% из России, 5,6% из Южной Кореи, 5,2% из США, 5,0% из Вьетнама, 3,9% из Южной Африки, 3,5% - из Канады, 3,4% - из Филиппин, 3,2% - из Великобритании, остальные 15,7% - из других стран.

По возрастным группам иностранных работников самый высокий процент или 16,5% составляли лица в возрасте 45–49 лет, а самый низкий процент или 0,5% - лица в возрасте до 20 лет.

Большинство трудовых мигрантов в Монголии заняты в горнодобывающей промышленности, строительстве, торговле, ремонте машин и мотоциклов, перерабатывающей промышленности и образовании.