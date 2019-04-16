РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число трудовых мигрантов в Монголии сократилось вдвое

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии по официальным данным за январь-июль 2018 года по трудовому договору проработали 9,6 тысяч иностранных граждан из 92 стран. На конец марта 2019 года, их число сократилось до 4,9 тысяч человек, передает khadlan.mn.

Из всех иностранных рабочих, имеющих трудовой договор в Монголии, 4,1 тысячи (83,7%) составляли мужчины, а 0,8 тысячи (16,3%) - женщины.

38,1% из Китая, 9,7% из Австралии, 6,7% из России, 5,6% из Южной Кореи, 5,2% из США, 5,0% из Вьетнама, 3,9% из Южной Африки, 3,5% - из Канады, 3,4% - из Филиппин, 3,2% - из Великобритании, остальные 15,7% - из других стран.

По возрастным группам иностранных работников самый высокий процент или 16,5% составляли лица в возрасте 45–49 лет, а самый низкий процент или 0,5% - лица в возрасте до 20 лет.

Большинство трудовых мигрантов в Монголии заняты в горнодобывающей промышленности, строительстве, торговле, ремонте машин и мотоциклов, перерабатывающей промышленности и образовании.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Таджикистане подорожал интернет
  • Вплоть до лишения родительских прав, - МОН Казахстана о наказании за пропуски занятий в школах
  • Талибы атаковали ряд уездов, граничащих с Таджикистаном афганских провинций
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×