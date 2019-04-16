ГНК Узбекистана: Налоговая инспекция превратилась в «коррумпированную ячейку»

CA-NEWS (UZ) - Государственный налоговый комитет Узбекистана заявил, что все сотрудники налоговой инспекции Шайхантахурского района были уволены после того, как ведомство превратилось в «коррумпированную ячейку».

Как сообщило ведомство в своём Telegram-канале 15 апреля, на сотрудников данной ГНИ "систематически поступали жалобы, свидетельствующие о вымогательстве и коррупции".

"Для выяснения обстоятельств на место направлена специально созданная комиссия во главе трех заместителей председателя Государственного налогового комитета, которая по сей день продолжает работу по выявлению неправомерных действий сотрудников инспекции", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что 133 сотрудника Шайхантахурской районной налоговой инспекции Ташкента были уволены за один день.

В своём заявлении, опубликованном 6 апреля, Государственный налоговый комитет опроверг информацию о массовом увольнении сотрудников налоговой инспекции Шайхантахурского района, сообщив, что «был уволен только начальник Шайхантахурской районной налоговой инспекции, и никаких распоряжений об увольнении других работников принято не было».