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  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ГНК Узбекистана: Налоговая инспекция превратилась в «коррумпированную ячейку»
Продолжение: В Ташкенте опровергли опровержение о массовом увольнении налоговиковПредыстория: В Ташкенте за день уволили всех 133-х сотрудников налоговой райинспекции

CA-NEWS (UZ) -  Государственный налоговый комитет Узбекистана заявил, что все сотрудники налоговой инспекции Шайхантахурского района были уволены после того, как ведомство превратилось в «коррумпированную ячейку».

Как сообщило ведомство в своём Telegram-канале 15 апреля, на сотрудников данной ГНИ "систематически поступали жалобы, свидетельствующие о вымогательстве и коррупции".

"Для выяснения обстоятельств на место направлена специально созданная комиссия во главе трех заместителей председателя Государственного налогового комитета, которая по сей день продолжает работу по выявлению неправомерных действий сотрудников инспекции", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что 133 сотрудника Шайхантахурской районной налоговой инспекции Ташкента были уволены за один день.

В своём заявлении, опубликованном 6 апреля, Государственный налоговый комитет опроверг информацию о массовом увольнении сотрудников налоговой инспекции Шайхантахурского района, сообщив, что «был уволен только начальник Шайхантахурской районной налоговой инспекции, и никаких распоряжений об увольнении других работников принято не было».

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