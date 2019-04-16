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  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон с официальным визитом отбыл в Россию

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 16 апреля с официальным визитом отбыл в Российскую Федерацию, сообщает Ховар.

В поездке Рахмона сопровождают Министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей, министры экономического развития и торговли, финансов, сельского хозяйства, образования и науки, труда, миграции и занятости населения, энергетики и водных ресурсов, председатель Согдийской области, директор агентства по контролю за наркотиками, президент Академии наук Республики Таджикистан, председатель Комитета по делам молодёжи и спорта, руководители Таможенной и Антимонопольной службы, другие официальные лица.

В ходе официального визита Рахмона в Москву планируется подписать, в том числе соглашения по сотрудничеству в вопросах миграции, по российским инвестициям в экономику Таджикистана и по сотрудничеству в энергетической сфере.

Россия остаётся активным экономическим партнёром Таджикистана. Объём товарооборота между двумя странами в прошлом году составил более $1 млрд, инвестиции России в экономику Таджикистана превысили $1,6 млрд.

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