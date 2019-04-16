В Ашхабад перевезли почти весь таксопарк Туркменбаши из-за нехватки такси в столице

CA-NEWS (TM) - Кампания по борьбе с частными извозчиками в столице Туркменистана привела к тому, что государственные такси не справляются со возросшим количеством клиентов. Из-за нехватки автомобилей такси в Ашхабаде, 14 апреля в столицу перевезли почти весь таксопарк из Туркменбаши, в котором было чуть более десятка машин, сообщает Хроника Туркменистана.

По неподтвержденным данным, в Туркменистане в скором времени откроется новое акционерное общество, которое будет заниматься общественным транспортом и такси. Возглавит его кто-то из членов семьи президента, таким образом решивший избавиться от конкуренции в лице частных таксистов, услуги которых были очень востребованы среди населения, отмечает издание.

4 апреля на заседании Совбеза президент Туркменистана объявил выговор с последним предупреждением главе МВД. Поводом для недовольства работой Исгендера Муликова послужило то, что Гурбангулы Бердымухамедов обнаружил на дорогах много частных извозчиков без соответствующих лицензий.