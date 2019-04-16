Школьника убило током в Акмолинской области: второй пострадавший находится в больнице

CA-NEWS (KZ) - В Атбасарском районе Акмолинской области 15-летнего школьника убило электрическим током, второй подросток находится в больнице, передает МИА «Казинформ».

Трагедия произошла на железнодорожной станции Ирченко.

«Отдел образования Атбасарского района сообщает, что 15-летний учащийся 8 класса Мариновской казахской средней школы отдела образования акимата Атбасарского района умер в результате несчастного случая. Предварительная версия: 11 апреля 2019 года примерно в 16.00 он залез на зерновой вагон поезда станции Ирченко, который был подключен к электричеству, и погиб от контактного высоковольтного провода. По данному факту идут следственные мероприятия. Вопрос находится в компетенции ЛОВД», - отметили в пресс-службе управления образования Акмолинской области.

В пресс-службе управления здравоохранения добавили, что состояние второго пострадавшего 15-летнего школьника в динамике удовлетворительное.

«Пациент поступил в травматологическое отделение Атбасарской многопрофильной межрайонной больницы 12 апреля 2019 года с диагнозом: «Воздействие электрического тока». При поступлении были жалобы на головную боль и боль в груди. Состояние средней степени. В сознании, адекватный. На кожных покровах следов воздействия электрического тока нет. Гемодинамика стабильная. Осмотрен травматологом, педиатром, психологом. Лечение принимает. В динамике состояние удовлетворительное. Жалоб нет», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте пояснили, что в настоящее время по этому факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 344 УК РК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта). Иная информация в интересах расследования пока не разглашается.