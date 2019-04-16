РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия отправила в Афганистан 113 военных в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка»

CA-NEWS (MNG) -  В рамках участия Монголии в международной миротворческой миссии НАТО «Решительная поддержка», 9-я смена воинского контингента в составе 113 военных вооруженных сил Монголии отправилась в Афганистан, сообщает khadlan.mn.

Они будут выполнять функции по обеспечению безопасности многонациональной военной базы вблизи Мазари-Шарифа.

Монголия начала направлять своих военнослужащих для участия в миссии "Решительная поддержка" с 1 января 2015 года, став 45 страной, выделяющей свои силы в состав миссии. Также, став 24 государством, присоединившимся к участникам сети учебных центров НАТО.

2019-04-16_664_2019.04.16.01

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Вплоть до лишения родительских прав, - МОН Казахстана о наказании за пропуски занятий в школах
  • В Узбекистан доставлен четвертый по счету Boeing 787−8 Dreamliner
  • В Казахстане двое полицейских, причастных к сбыту героина, приговорены к 10 и 8 годам лишения свободы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×