Монголия отправила в Афганистан 113 военных в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка»

CA-NEWS (MNG) - В рамках участия Монголии в международной миротворческой миссии НАТО «Решительная поддержка», 9-я смена воинского контингента в составе 113 военных вооруженных сил Монголии отправилась в Афганистан, сообщает khadlan.mn.

Они будут выполнять функции по обеспечению безопасности многонациональной военной базы вблизи Мазари-Шарифа.

Монголия начала направлять своих военнослужащих для участия в миссии "Решительная поддержка" с 1 января 2015 года, став 45 страной, выделяющей свои силы в состав миссии. Также, став 24 государством, присоединившимся к участникам сети учебных центров НАТО.