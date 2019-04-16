РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане начался суд над бывшими чиновниками Агентства по внешней миграции
Продолжение: Министр труда Узбекистана признал наличие коррупции в Агентстве внешней миграцииПредыстория: Генпрокуратура Узбекистана подтвердила арест чиновников, подозреваемых в получении взяток в $20 млн, за отправку мигрантов в Южную Корею

CA-NEWS (UZ) -  Ташкентский городской суд по уголовным делам начал процесс в отношении бывшего руководителя Агентства по вопросам трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана Равшана Ибрагимова и троих его подчиненных, сообщила 15 апреля пресс-служба Верховного суда республики.

В ноябре 2018 года сообщалось, что руководство агентства было арестовано по обвинению в получении взяток в крупных размерах.

Как сообщали источники, 14-20 ноября около 20 сотрудников Агентства по вопросам миграции подозревались в получении взяток в размере 20 миллионов долларов, полученных от желающих работать в Южной Корее.

Это сообщение было подтверждено Генеральной прокуратурой через несколько дней.

Как отмечается в официальном сообщении, бывших чиновников агентства обвиняют в получение и дачи взяток, легализации преступных доходов, незаконном доступе к компьютерной информации.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистан доставлен четвертый по счету Boeing 787−8 Dreamliner
  • Cotton Сampaign и 313 крупных брендов США продолжают бойкот узбекского хлопка
  • В Душанбе спасатели сняли пьяного мужчину, залезшего на электрический столб
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×