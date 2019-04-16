В Узбекистане начался суд над бывшими чиновниками Агентства по внешней миграции

CA-NEWS (UZ) - Ташкентский городской суд по уголовным делам начал процесс в отношении бывшего руководителя Агентства по вопросам трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана Равшана Ибрагимова и троих его подчиненных, сообщила 15 апреля пресс-служба Верховного суда республики.

В ноябре 2018 года сообщалось, что руководство агентства было арестовано по обвинению в получении взяток в крупных размерах.

Как сообщали источники, 14-20 ноября около 20 сотрудников Агентства по вопросам миграции подозревались в получении взяток в размере 20 миллионов долларов, полученных от желающих работать в Южной Корее.

Это сообщение было подтверждено Генеральной прокуратурой через несколько дней.

Как отмечается в официальном сообщении, бывших чиновников агентства обвиняют в получение и дачи взяток, легализации преступных доходов, незаконном доступе к компьютерной информации.