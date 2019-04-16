В Узбекистане начался суд над бывшими чиновниками Агентства по внешней миграции

- Узбекистан, общество
- 15:33, 16 апреля 2019
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|Продолжение: Министр труда Узбекистана признал наличие коррупции в Агентстве внешней миграции
|Предыстория: Генпрокуратура Узбекистана подтвердила арест чиновников, подозреваемых в получении взяток в $20 млн, за отправку мигрантов в Южную Корею
CA-NEWS (UZ) - Ташкентский городской суд по уголовным делам начал процесс в отношении бывшего руководителя Агентства по вопросам трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана Равшана Ибрагимова и троих его подчиненных, сообщила 15 апреля пресс-служба Верховного суда республики.
В ноябре 2018 года сообщалось, что руководство агентства было арестовано по обвинению в получении взяток в крупных размерах.
Как сообщали источники, 14-20 ноября около 20 сотрудников Агентства по вопросам миграции подозревались в получении взяток в размере 20 миллионов долларов, полученных от желающих работать в Южной Корее.
Это сообщение было подтверждено Генеральной прокуратурой через несколько дней.
Как отмечается в официальном сообщении, бывших чиновников агентства обвиняют в получение и дачи взяток, легализации преступных доходов, незаконном доступе к компьютерной информации.