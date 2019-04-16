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  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане поток туристов увеличился на 42 процента

CA-NEWS (UZ) -  За первые три месяца текущего года количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан, выросло на 42% и составило 1,38 млн человек. Эти данные озвучил заместитель главы правительства республики Азиз Абдухакимов в ходе выставки Tashkent Travel Mart.

По словам Абдухакимова, за аналогичный период прошлого года Узбекистан посетили 972 тысячи туристов.

Абдухакимов сообщил, что наблюдается рост экспорта туристских услуг, объемы которого составили 246, 3 млн долларов США по сравнению с 184,6 млн долларов в первом квартале 2018 года (рост на 33%).

По официальным данным, в 2018 году Узбекистан посетило 5 миллионов 300 тысяч туристов. Из них 4 миллиона 600 тысяч - из Центральной Азии. Экспорт туристических услуг составил 1 миллиард долларов.

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