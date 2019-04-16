ГУВД Ташкента прокомментировало ситуацию на скейт-площадке, где мужчина избил подростка

CA-NEWS (UZ) - После того, как в соцсетях вызвало резонанс видео, на котором запечатлено, как взрослый мужчина бьёт подростка, вступившись за жену, которую попросили убрать малолетнего ребёнка со скейтплощадки, милиция Ташкента прокомментировала событие.

Как отмечается в сообщении ГУВД Ташкента, "14 апреля приблизительно в 23.00 на скейт-площадке у сквера «Голубые купола» в Ташкенте произошел конфликт между 40-летним А.М., 28-летним Э.Т. и 22-летними П.К., К.К. и Р.Х.".

По данным ведомства, на место незамедлительно прибыла группа ППС, которая пресекла дальнейшее развитие инцидента. 22-летние П. К., К. К. и Р. Х. получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

Собранные материалы переданы в суд по административным делам Яккасарайского района.

Однако, пользователей соцсетей возмутило, что ГУВД Ташкента "не заметило" и никак не прокомментировало тот факт, что взрослый мужчина сбивает с ног подростка лет 12-13.

"А по видео двое взрослых мужчин кидались на подростка в розовой футболке и девочку. А вот ребята постарше пытались защитить подростков. А что, милиция, приняла мальчика и девочку за 22-летних?? Позор нашей милиции. Даже по российским каналам увидели, что взрослый мужчина ударил подростка. Только наши не разглядели", - комментирует одна из пользователей группы в Фейсбуке.

Напомним, что видео было показано по российскому каналу в программе "Вести" и позже распространилось в соцсетях.