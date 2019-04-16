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  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Интернет в Афганистане подешевел на 30%

CA-NEWS (CA) -  В тарифных пакетах интернет-услуг компании-провайдера «Салом» произошло снижение и цена за 1ГБ составляет 49 афгани ($0,63), сообщил министр связи и информационных технологий Афганистана Шахзод Арюби. Начиная с 15 апреля интернет в стране стал стоить на 30% дешевле, передает Диалог.

Министр добавил, что будет предоставлена 50% скидка компаниям-провайдерам и интернет-компаниям посредством Афган-Телекома. Это стало ответом министерства на критику и недовольство пользователей социальных сетей.

Но ряд пользователей интернета хотят, чтобы правительство наряду со снижением цен также повысило качество интернета и предложило гражданам высокоскоростной и качественный интернет.

Ранее 1ГБ интернет-трафика стоил 70 афгани ($0,9), но теперь цены упали до 49 афгани ($0,63).

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