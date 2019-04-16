Спецпосланника ООН пригласили на переговоры по Сирии в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) - Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен приглашен на переговоры по Сирии в Нур-Султане, которые пройдут 25-26 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров, выступая в ходе пресс-конференции в рамках Российско-Арабского Форума сотрудничества, отметил, что российская сторона проинформировала участников о той работе, которая идет в астанинском формате, передает РИА Новости.

Ранее пресс-служба МИД Казахстана сообщила, что очередные переговоры по Сирии состоятся в Нур-Султане 25-26 апреля.

Сирийское урегулирование обсуждается на площадках Нур-Султана (предыдущее название столицы Казахстана - Астана) и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.