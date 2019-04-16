РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Спецпосланника ООН пригласили на переговоры по Сирии в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) -  Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен приглашен на переговоры по Сирии в Нур-Султане, которые пройдут 25-26 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров, выступая в ходе пресс-конференции в рамках Российско-Арабского Форума сотрудничества, отметил, что российская сторона проинформировала участников о той работе, которая идет в астанинском формате, передает РИА Новости.

Ранее пресс-служба МИД Казахстана сообщила, что очередные переговоры по Сирии состоятся в Нур-Султане 25-26 апреля.

Сирийское урегулирование обсуждается на площадках Нур-Султана (предыдущее название столицы Казахстана - Астана) и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Визит президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Узбекистан
  • В Туркменистане затопило ещё один город
  • Монгольский певец стал победителем конкурса “Asian Top Singer”
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×