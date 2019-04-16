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  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане за первые три месяца 2019 года было зафиксировано 502 природных чрезвычайных ситуаций

CA-NEWS (TJ) -  16 апреля комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана подвел итоги за первый квартал текущего года на заседании коллегии КЧС, прошедшем под председательством главы комитета Рустама Назарзода. В ходе заседания было отмечено, что на территории страны было зафиксировано 502 природных чрезвычайных ситуаций и происшествий, передает Avesta.

В собрании приняли участие руководители главных управлений, управлений и отделов центрального аппарата и руководители структурных подразделений территориальных органов.

Согласно повестке дня были рассмотрены вопросы по исполнительской дисциплине, подведение итогов первого квартала текущего года и определение приоритетных задач на второй квартал 2019 года.

Было отмечено, что на территории страны было зафиксировано 502 природных чрезвычайных ситуаций и происшествий, 12 из которых, нанесли материальный ущерб населению и экономике страны, и с наступлением весны, после проливных дождей были случаи схода селей, оползней, камнепадов.

Особое внимание было уделено мероприятиям по берегоукрепительным работам, повседневной деятельности войск, тыловому обеспечению, эксплуатации, хранению и ремонту техники и вооружения, соблюдению воинской дисциплины, созданию условий для прохождения службы военнослужащих.

За недостатки в оперативно-служебной деятельности, слабый контроль за деятельностью подчиненных и низкие показатели в служебной деятельности был освобожден от занимаемой должности первый заместитель начальника управления КЧС по Хатлонской области.

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