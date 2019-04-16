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  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана принял заместителя МИД Великобритании Алана Дункана

CA-NEWS (UZ) -  Сегодня, 16 апреля, министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял прибывшего с визитом заместителя Министра иностранных дел Великобритании Алана Дункана. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны констатировали активизацию двусторонних связей в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии узбекско-британских отношений и обсудили предложения по графику совместных мероприятий в 2019 году.

В ходе обмена мнениями по международной и региональной повестке дня отдельное внимание было уделено афганской проблематике. Британская сторона поддержала усилия Узбекистана по содействию межафганскому мирногму диалогу и реализации крупных инфраструктурных и социально-экономических проектов в Афганистане.

На встрече также рассмотрены перспективы расширения взаимодействия в образовательной сфере, в том числе применение соответствующих стандартов и опыта в практику учебных заведений Узбекистана.

В беседе принял участие посол Великобритании Кристофер Аллан.

В 2018 году взаимный товарооборот вырос на 37% по сравнению с предыдущим годом и составил 235,9 млн.долл.США, по объему инвестиций в экономику Узбекистана Великобритания заняла 5-е место.

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