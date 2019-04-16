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  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сыну турецкого актёра Бурака Озчивита подарили апартаменты в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Новорожденному сыну известного турецкого актера Бурака Озчивита подарили апартаменты в Узбекистане. Об этом во вторник 16 апреля сообщает rusturkey.com, ссылаясь на турецкие СМИ.

Каран Озчивит – именно так назвали малыша родители – получил недвижимость в Ташкенте в день своего рождения от узбекской девелоперской компании«Bizning uylar», которая осуществляет строительство нового жилого комплекса в Узбекистане.

Таким образом руководители компании, лицом которой месяц назад стал Бурак, поздравили актера с прибавлением в семействе. Сообщается, что Бурак с радостью принял презент и поблагодарил бизнесменов от имени Карана.

Ранее сообщалось, что супруга актера - Фахрие Эвджен – 13 апреля в 13:30 родила здорового мальчика весом 3,67 кг и ростом 52 см.

Напомним, что Бурак Озчивит посетил Ташкент, где снялся в рекламе проекта по строительству нового центра района – Olmazor city. Cообщалось также, что Озчивит встретился на фуршете с женами олигархов, бизнес-леди и моделями Ташкента и заработал за 2,5 часа 379 тысяч долларов США.

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