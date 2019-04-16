Миссия ОБСЕ прибыла в Казахстан, чтобы оценить предвыборную обстановку

CA-NEWS (KZ) - В Казахстан прибыла миссия БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ по оценке потребностей, сообщает ЦИК Казахстана. Как правило, миссия направляется в страну за несколько месяцев до начала выборов в целях оценки предвыборной обстановки и подготовки к выборам для выработки рекомендаций о целесообразности проведения мероприятий, связанных с выборами.

В Казахстане Миссия БДИПЧ/ОБСЕ по оценке потребностей находилась трижды 21-24 июня 2004 года накануне очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента, 13-17 сентября 2005 года накануне очередных выборов Президента, 3-6 марта 2015 года накануне внеочередных выборов Президента. Этот приезд Миссии является вторым приездом на внеочередные выборы.

В ходе конструктивного диалога, членами ЦИК РК совместно с советниками по выборам БДИПЧ/ОБСЕ Радивое Груичем, Мисевым Владимиром и представителем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Тодорич Дмитрием были обсуждены вопросы, посвященные проведению внеочередных выборов Президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года.

Напомним, МИДом направлены приглашения в иностранные государства и международные организации (БДИПЧ/ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, СНГ, ПА ОДКБ, МПА СНГ, ШОС, ССТГ, ОИС) направить наблюдателей на предстоящие президентские выборы. ЦИКом приглашены главы избирательных органов 25 иностранных государств в рамках двустороннего сотрудничества.

9 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил внеочередные президентские выборы, которые состоятся 9 июня.