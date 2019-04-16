Президент Таджикистана прибыл с официальным визитом в Москву

- Таджикистан, политика
- 17:20, 16 апреля 2019
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- Обновлено: 17:24, 16 апреля 2019
CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 16 апреля прибыл с официальным визитом в Россию.
Самолет президента приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2". У трапа гостя встречали статс-секретарь - замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, посол Таджикистана в Москве Имомуддин Сатторов, посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, директор Департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев, передает РИА Новости.
Президента Таджикистана приветствовал почетный караул, который исполнил гимны двух стран.
Как сообщает пресс-служба президента РТ, в поездке Рахмона сопровождают министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей, министры экономического развития и торговли, финансов, сельского хозяйства, образования и науки, труда, миграции и занятости населения, энергетики и водных ресурсов, председатель Согдийской области, директор агентства по контролю за наркотиками, президент Академии наук Республики Таджикистан, председатель Комитета по делам молодёжи и спорта, руководители Таможенной и Антимонопольной службы, другие официальные лица.
В ходе официального визита Рахмона в Москву планируется подписать, в том числе соглашения по сотрудничеству в вопросах миграции, по российским инвестициям в экономику Таджикистана и по сотрудничеству в энергетической сфере.
Россия остаётся активным экономическим партнёром Таджикистана. Объём товарооборота между двумя странами в прошлом году составил более $1 млрд, инвестиции России в экономику Таджикистана превысили $1,6 млрд.