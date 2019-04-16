Президент Таджикистана прибыл с официальным визитом в Москву

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 16 апреля прибыл с официальным визитом в Россию.

Самолет президента приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2". У трапа гостя встречали статс-секретарь - замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, посол Таджикистана в Москве Имомуддин Сатторов, посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, директор Департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев, передает РИА Новости.

Президента Таджикистана приветствовал почетный караул, который исполнил гимны двух стран.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, в поездке Рахмона сопровождают министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей, министры экономического развития и торговли, финансов, сельского хозяйства, образования и науки, труда, миграции и занятости населения, энергетики и водных ресурсов, председатель Согдийской области, директор агентства по контролю за наркотиками, президент Академии наук Республики Таджикистан, председатель Комитета по делам молодёжи и спорта, руководители Таможенной и Антимонопольной службы, другие официальные лица.

В ходе официального визита Рахмона в Москву планируется подписать, в том числе соглашения по сотрудничеству в вопросах миграции, по российским инвестициям в экономику Таджикистана и по сотрудничеству в энергетической сфере.

Россия остаётся активным экономическим партнёром Таджикистана. Объём товарооборота между двумя странами в прошлом году составил более $1 млрд, инвестиции России в экономику Таджикистана превысили $1,6 млрд.



