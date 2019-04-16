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  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МФЦ «Астана» в глобальном индексе финансовых центров поднялся на 51-е место

CA-NEWS (KZ) -  Международный финансовый центр (МФЦ) «Астана» поднялся на 51-е место в глобальном индексе финансовых центров, в котором представлено 102 финансовых института. Об этом сообщил управляющий МФЦ Кайрат Келимбетов на встрече с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым 16 апреля, сообщает Акорда.

В ходе встречи Келимбетов также доложил об основных итогах деятельности МФЦА в сфере развития финансовых рынков, защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также торгового и инвестиционного сотрудничества.

Токаев подчеркнул, что создание МФЦА - это часть плана нации «100 конкретных шагов», и указал на необходимость эффективной реализации поставленных задач.

По информации Кайрата Келимбетова, в центре сформирована необходимая инфраструктура: суд МФЦА, международный арбитражный центр, комитет по регулированию финансовых услуг и международная биржа. Планируется также запуск онлайн-портала Ejustice, который позволит сторонам подавать иски в суд МФЦА и МАЦ в электронном формате из любой точки мира.

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