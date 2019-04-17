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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Узбекистан подписали соглашения по вопросам противовоздушной обороны
Предыстория: Казахстан и Узбекистан подписали ряд двухсторонних документов

CA-NEWS (KZ) -  Главы оборонных ведомств Казахстана и Узбекистана подписали соглашение по развитию военного сотрудничества во время визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

Подписано соглашение о сотрудничестве в области противовоздушной обороны регулирует порядок взаимодействия дежурных сил и средств по охране воздушных рубежей Казахстана и Узбекистана в целях своевременного реагирования и предупреждения возможных угроз.

Кроме того, подписано соглашение о совместном использовании военных аэродромов Казахстана и Узбекистана военной авиацией. Это позволит упростить порядок перелета авиации для обеих сторон, обеспечить техническое обслуживание и заправку летательных аппаратов на большом удалении от пунктов постоянной дислокации.

Соглашения являются очередным этапом в расширении военного сотрудничества, и послужат дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном, отметила пресс-служба.

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