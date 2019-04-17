Казахстан и Узбекистан подписали соглашения по вопросам противовоздушной обороны

CA-NEWS (KZ) - Главы оборонных ведомств Казахстана и Узбекистана подписали соглашение по развитию военного сотрудничества во время визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

Подписано соглашение о сотрудничестве в области противовоздушной обороны регулирует порядок взаимодействия дежурных сил и средств по охране воздушных рубежей Казахстана и Узбекистана в целях своевременного реагирования и предупреждения возможных угроз.

Кроме того, подписано соглашение о совместном использовании военных аэродромов Казахстана и Узбекистана военной авиацией. Это позволит упростить порядок перелета авиации для обеих сторон, обеспечить техническое обслуживание и заправку летательных аппаратов на большом удалении от пунктов постоянной дислокации.

Соглашения являются очередным этапом в расширении военного сотрудничества, и послужат дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном, отметила пресс-служба.