В Самарканде брат убил брата, не поделив с ним автомобиль, а затем повесил его труп на дереве

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CA-NEWS (UZ) - В Самарканде по подозрению в убийстве старшего брата задержан 20-летний парень. По данным правоохранительных органов, юноша задушил 29-летнего родного брата, а затем повесил его труп на дереве, чтобы выставить его смерть как самоубийство, передает centralasian.org.



Трагический случай произошел 12 апреля в селе «Элобод» в Булунгурском районе Самаркандской области.

Как говорит один из соседей семьи, в которой произошло убийство, скандал между родными братьями возник из-за старого отцовского автомобиля марки «Дамас».

– У отца этих ребят был старенький «Дамас», который был выпущен еще в прошлом веке. На этой машине ездил старший из братьев О.К., который не давал младшему брату ездить на этой машине. Младший брат потребовал у старшего отдать ему машину. Между ними возник скандал, в результате которого младший брат задушил старшего. Затем он повесил труп на дереве, чтобы люди подумали, что старший из братьев покончил с собой. После убийства он пришел домой и сказал родным, что его старший брат повесился, – говорит собеседник.

В УВД Самаркандской области подтвердили эту информацию.

Районная прокуратура возбудила в отношении задержанного 20-летнего парня уголовное дело по статье 97 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.

Результаты экспертизы, проведенной в рамках следствия, показали, что 29-летний О.К. вначале был задушен, а затем повешен на дереве.

– Задержанный парень нигде не работал. Он уже признался в убийстве старшего брата, – сказал сотрудник УВД Самаркандской области.

По словам соседей семьи, обвиняемый в братоубийстве Р.К. был младшим ребенком в семье.

– В этой семье было четверо детей. Девочки вышли замуж и покинули отчий дом. Отец семейства и двое сыновей нигде не работали, жили за счет заработка на этом «Дамасе». Теперь старший сын мертв, а младший находится в тюрьме, – сказал один из соседей семьи.