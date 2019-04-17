Глава Ташкента не явился на мероприятие, организованное иностранными дипломатами и правозащитниками

CA-NEWS (UZ) - Представители западных дипломатических миссий, международного и местного гражданского общества, предприниматели и журналисты 15 апреля обсудили процесс сноса и строительства домов, который вызвал наибольшее недовольство граждан Узбекистана в последние годы.

По словам участников, в период правления президента Мирзиёева территория Узбекистана от Каракалпакстана до Андижана превратилась в огромную строительную площадку, и права человека в Узбекистане наиболее нарушаются именно на этой площадке.

На мероприятие, целью которого было обсуждение с владельцами и предпринимателями жалоб на незаконный снос домов, невыплату компенсаций, а также совместное обсуждение с государственными должностными лицами механизмов решения проблемы из представителей местной власти никто не явился.

По словам инициаторов встречи, 15 апреля были официально приглашены хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и заместитель директора Агентства по информации и связям с общественностью при администрации президента Саида Мирзиёева (старшая дочь президента Шавката Мирзиёева), но они никак не ответили.

В то же время узбекские власти и многие местные издания приняли участие в мероприятии, на котором присутствовали дипломаты США и ЕС, представитель ООН в Международной организации труда, представитель Human Rights Watch в Центральной Азии и некоторые зарубежные СМИ.

Глава Правозащитного центра, один из инициаторов встречи Шухрат Ганиев, сказал, что около 80 процентов жалоб, поступающих от предпринимателей и простых граждан Узбекистана связаны со сносом домов.

Исследователь Хьюман Райтс Вотч по Центральной Азии Стив Свердлов говорит, что в период расширения сферы свободы слова в Узбекистане, настало время серьезно обсудить вопрос нарушения прав простых людей, владельцев собственности и предпринимателей.

- Большинство жалоб, поступающих к нам - это то, что дома сносят без предупреждения, без какой-либо компенсации... Мы надеемся, что правительство, гражданское общество и средства массовой информации сосредоточат внимание на требованиях и чаяниях людей сегодня. Мы готовы поделиться международным опытом, который поможет решить эту проблему.

На встрече правозащитники отметили, что занимаются подсчётом точного количества людей и предпринимателей, которые были лишены своей собственности в результате сносов, и что в ходе своих расследований они также изучают факты о смерти людей в результате сердечных приступов и инсультов в данном процессе.

На мероприятии, которое состоялось в Ташкенте 15 апреля, в качестве наглядного примера нарушений закона со стороны хокимията в ходе интенсивного сноса и строительства домов был упомянут ташкентский инвестор Мухаммадбобур Ходжаев и продолжающаяся борьба между ним и администрацией Мирзо-Улугбекского района.

В своем выступлении Мухаммадбобур Ходжаев подчеркнув, что он стал "жертвой систематической кампании дезинформации, организованной властями", сказал, что давление и угрозы усилились после общения с иностранными СМИ, опубликовавших материалы о его проблемах.

- Хоким Ташкента провёл пресс-конференцию и сказал, что не знает меня, но хочет встретиться со мной лично. Но меня даже не пропустят через ворота хокимията. Я поверил в призыв президента, я вел дела в рамках закона и построил дом по закону. Но теперь они пытаются вытеснить меня из строительного бизнеса, под различными уловками и обманом. Если Артыкходжаев готов к разговору, и если он хочет помочь бизнесменам и инвесторам, я готов к разговору в любое время суток. Но, как видите, ни Артыкходжаев, ни его представитель не пришли на мероприятие», - сказал бизнесмен.

На мероприятии правозащитники в целях предотвращения растущего недовольства населения предложили властям провести предварительное обсуждение с владельцами проектов, намечаемых на территории их проживания, прислушаться к их мнению. Но пока от властей никакой реакции на рекомендации правозащитников не последовало.