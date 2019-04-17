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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым
Предыстория: Рахмон: Россия построит в Таджикистане пять новых русскоязычных школ

CA-NEWS (TJ) -  16 апреля в рамках официального визита в Россию президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. В ходе встречи был обсуждён широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, сообщает ИА "Ховар".

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в перспективных сферах экономики и торговли, рост оборота товаров, важную роль межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, а также вопросы многопланового сотрудничества с регионами России.

"Хотел бы проинформировать вас, что по итогам прошлого года товарооборот увеличился почти на 9%. И в этом году идёт хорошими темпами. На подъёме находятся наши связи в культурно-гуманитарной области, укрепляется взаимодействие в сфере безопасности", - цитирует слова Рахмона пресс-служба правительства РФ.

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Были обсуждены вопросы поставок сельскохозяйственной продукции Таджикистана в Россию, активизации механизма финансирования для возведения транспортных и логистических центров, реализации инвестиционных проектов, создания совместных предприятий.

Большое внимание было уделено расширению сотрудничества в культурной, гуманитарной и научно-образовательной сферах, особенно вопросам по созданию возможностей обучения таджикской молодёжи в русских школах путём возведения русских школ в Таджикистане и привлечения русскоязычных преподавателей из Россией в средние общеобразовательные учреждения Таджикистана.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, военного и военно-технического сотрудничества, принятия совместных мер по укреплению обороноспособности и границы.

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