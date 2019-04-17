Глава комитета транспорта Казахстана: В большинстве китайские самосвалы являются причиной разрушения автодорог

CA-NEWS (KZ) - Согласно расчетам АО «КазДорНИИ», проезд по автомобильным дорогам Казахстана карьерных самосвалов с перегрузом значительно сокращает эксплуатационные сроки автодорог и приводит к их разрушению, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР РК). Глава комитета транспорта МИИР РК Самат Гилимов во время брифинга 16 апреля отметил, что в большинстве это самосвалы китайского производства.

"В подавляющем большинстве самосвалы китайского производства, погрузка которых осуществляется на карьерах и накопителях инертных материалов значительно сокращает эксплуатационные сроки автодорог и приводит их к разрушению. В настоящее время зарегистрировано более 400 тысяч грузовых транспортных средств, из них 55 тысяч самосвалов, в том числе карьерных самосвалов", - рассказал Самат Гилимов во время брифинга, посвященного вопросам обеспечения сохранности автодорог.

«Интенсивность перевозок тяжеловесных грузов непосредственно представляет угрозу несущей способности автомобильной дороги, нарушению монолитности дорожной одежды, образованию просадок, колейности, проломов, пластических деформаций и дальнейшему преждевременному разрушению автомобильной дороги»,– сообщил заместитель председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» Арман Жусупов.

Зачастую у многих перевозчиков при проведении транспортного контроля отсутствуют товарно-транспортная накладная. К примеру за 2018 год к адмответственности привлечено 5 700 перевозчиков на сумму 188 млн. тенге. Во избежание ответственности многие грузоотправители (владельцы карьеров) не предоставляют ТТН при погрузке инертных грузов, говорится в сообщении пресс-службы.

«В настоящее время, транспортный контроль осуществляется 3-мя стационарными постами транспортного контроля, 48-ю передвижными постами. Кроме этого на автомобильных дорогах общего пользования установлено 12 специальных автоматизированных измерительных средств (САИС). Органами транспортного контроля за 2018 год проверено 12515 карьерных самосвалов, выявлено 4384 ТС с нарушениями, наложено штрафов на сумму 321 млн. тенге», - отметил Самат Гилимов.

Для решения задач по сохранности автомобильных дорог необходимо участие и активная поддержка акиматов областей, городов республиканского значения и департаментов полиции, отмечено в сообщении.

Комитетом транспорта прорабатываются меры по полной автоматизации контроля за проездом тяжеловесных автотранспортных средств с переходом на дистанционную форму контроля, исключающей контакт инспектора с правонарушителем. Пилотный проект планируется запустить до конца текущего года.

В рамках реализации Госпрограммы «Нұрлыжол» на сегодняшний день доля автодорог республиканской сети в хорошем и удовлетворительном состоянии доведена до 87 %, местной сети - до 68%.К 2025 г. планируется республиканскую сеть довести до 95 %, местную - до 85%.

Как отметил Арман Жусупов, в текущем году работами по реконструкции, ремонту и строительству автодорог республиканского значения охвачено 4467км, из них в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 533 км.

Вместе с тем, средним ремонтом в текущем году планируется охватить и ввести в эксплуатацию 1190 км, из них по технологии ресайклинга – 480 км, с применением шероховато-поверхностной обработки – 250 км, по технологии микросюрфейсинга – 48 км, по обновлению и омоложению цементобетонного покрытия – 412 км. Стоит отметить, содержанием сети автодорог в 2019 году охвачено более 22 тыс. км. Всего на цели капитального и среднего ремонта выделено 54,4 млрд. тенге, на текущий ремонт и содержание - 26,1 млрд. тенге.