Таджикистан и Монголия будут сотрудничать в вопросах запаса воды, энергетики и других отраслях

CA-NEWS (MNG) - 15 апреля в Душанбе представители МИД Монголии и Таджикистана провели вторую Консультативную встречу, во главе с вице-министром внешних связей с монгольской стороны и во главе с первым заместителем министра МИД Х. Нозири с таджикской стороны. В ходе встречи Таджикистан выразил готовность в сотрудничестве в вопросах запаса воды, инженерии комплексного использования водных ресурсов и энергетики, сообщает Монголия Сейчас.

Состоялся обмен мнениями по вопросам развития монголо-таджикистанских отношений в политической, экономической, инвестиционной, культурной, гуманитарной и других областях. Стороны пришли к договорённости о стабилизации консультативных встреч и обсудили вопросы активизации политических отношений, поддержке торгово-инвестиционного сотрудничества, укреплении деловых связей и установлении прямых контактов между торгово-промышленными палатами двух стран.

Таджикистанская сторона ознакомила членов монгольской делегации с началом сотрудничества со странами региона в направлении создания нового транспортного коридора в рамках инициативы “Один регион, один путь” и озвучила предложение о создании межправительственной комиссии для продвижения сотрудничества в торговой, экономической и инвестиционной областях.

Члены монгольской делегации подчеркнули, что Монголия придаёт важное значение регистрации, изучению и созданию единого информационного фонда монгольской истории и культурного наследия, хранящихся в других странах.

Таджикистанская делегация выразила заинтересованность в изучении исторических источников на персидском языке, найденных на территории Монголии. Стороны договорились связать между собой учёных двух стран и специалистов архивов и библиотек для продвижения работ в этом направлении.

Следующая встреча запланирована на 2021 год.