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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии посетит Китай с первым государственным визитом

CA-NEWS (MNG) -  В последней декаде текущего месяца президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетит Китай с государственным визитом. Это первый государственный визит со дня его вступления в должность главы государства, передает 16 апреля Монголия Сейчас.

В связи с предстоящим визитом, с целью обеспечения подготовки к государственному визиту монгольского президента и продвижения уровня двустороннего торгово-экономического сотрудничества, на прошлой неделе министр внешних связей страны Д.Цогтбаатар совершил поездку в Китай.

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