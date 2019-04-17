Президент Монголии посетит Китай с первым государственным визитом

CA-NEWS (MNG) - В последней декаде текущего месяца президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетит Китай с государственным визитом. Это первый государственный визит со дня его вступления в должность главы государства, передает 16 апреля Монголия Сейчас.

В связи с предстоящим визитом, с целью обеспечения подготовки к государственному визиту монгольского президента и продвижения уровня двустороннего торгово-экономического сотрудничества, на прошлой неделе министр внешних связей страны Д.Цогтбаатар совершил поездку в Китай.