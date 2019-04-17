В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы

CA-NEWS (CA) - В одной из тюрем венесуэльского штата Нуэва-Эспарта 60 заключенных напали на охранников и совершили побег, сообщают местные СМИ.

Как сообщает портал Noticias, оба сотрудника тюрьмы получили ранения, один из заключенных убит.

По предварительным данным, беглецам удалось захватить оружие, находившееся в караульном помещении тюрьмы, и вырваться на свободу.

На данный момент идет поиск сбежавших преступников.

16 апреля президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна готова принять любую гуманитарную помощь, если ее прибытие координируется законным правительством Боливарианской Республики, передает ТАСС.

"В координации с конституционным, законным правительством Венесуэлы, которое я возглавляю, приветствуется любая гуманитарная помощь", - сказал Мадуро в эфире государственного телевидения.

Лидер Венесуэлы добавил, что каждую неделю Венесуэла получает медикаменты "в соответствии со всеми международными протоколами".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что первый самолет Международного комитета Красного Креста прибыл из Панамы в столицу Венесуэлы с грузом гуманитарной помощи, договоренность о доставке которой была достигнута 10 апреля.