Белоруссия и Казахстан отказываются от крымских товаров, заявил глава ТПП

CA-NEWS (KZ) - Белоруссия и Казахстан отказываются от закупки товаров с маркировкой "Сделано в Крыму", объясняя это сложной геополитической ситуацией, рассказал в интервью РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в преддверии Ялтинского международного экономического форума.

"Есть проблема выхода на рынки сбыта крымских товаропроизводителей, в том числе на экспорт. В свете нестабильной политической ситуации во многих местах настороженно относятся к реализации продукции с маркировкой "Сделано в Крыму", в частности, Казахстан и Белоруссия отказываются от закупки таких товаров", - заявил собеседник агентства.

"К сожалению, основные программы АО "Российский экспортный центр" (поддержка продвижения наших товаров на внешние рынки) в Крыму не реализуются. В этой связи в целях выхода на экспорт и продвижения крымской продукции предприятия вынуждены регистрироваться в других регионах", - заметил глава ТПП.