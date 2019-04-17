Узбекистан и Новосибирская область будут сотрудничать в сфере трудовой миграции

CA-NEWS (UZ) - . Узбекистан намерен развивать сотрудничество с Новосибирской областью в сфере трудовой миграции, чтобы уберечь своих граждан от нелегальной и юридически незащищенной работы. Помощью трудовым мигрантам из Узбекистана займется специально созданное Агентство внешней трудовой миграции, сообщил в пресс-центре ТАСС генконсул Республики Узбекистан в РФ (Новосибирск) Юсуп Кабулжанов.

"В феврале я встречался с губернатором Новосибирской области (Андреем Травниковым), и господин Травников обозначил свои задачи на ближайшие пять лет... Я сообщил ему, что в Узбекистане есть Агентство внешней трудовой миграции. На сегодняшний день мы сторонники того, чтобы граждане Узбекистана, которые приезжают сюда, работали через агентство. Они знают куда они едут, у них есть страховки и договора", - сказал Кабулжанов.

Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана, помимо юридического сопровождения трудовых мигрантов, по словам консула, формирует списки специалистов, необходимых для работы в том или ином регионе. После этого, специалисты из республики предлагают специалистам возможность легального выезда в РФ, что позволяет обезопасить юридические отношения рабочих с работодателем.

По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана с населением более 33 млн человек находятся 2,6 млн человек (около 20% экономически активного населения). По данным МВД РФ, доля граждан Узбекистана составляет порядка 10% (около миллиона человек) от общего числа мигрантов в России.