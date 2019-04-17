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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЕБРР выделил более $10 млн на реализацию двух проектов в Хороге

CA-NEWS (TJ) -  12 апреля Таджикистан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали грантовые соглашения по проектам «Водоснабжение Таджикистана II – г. Хорог, ГБАО» и «Управление твердо - бытовыми отходами города Хорог». Для реализации проектов ЕБРР выделил в общей сумме более $10 млн, сообщает пресс-центр министерства финансов РТ.

Соглашения были подписаны министром финансов Файзиддином Каххорзода, директором предприятия «Хочагии манзилию коммунали» и постоянным представителем ЕБРР в Таджикистане Айтен Рустамовой.

Общая сумма проекта «Водоснабжение Таджикистана II – г. Хорог, ГБАО» составляет $4 млн, из которых $2 млн– грант и $2 млн – кредит ЕБРР, также для реализации данного проекта было выделено $1,1 млн в качестве технической помощи.

Основной целью проекта является строительство и восстановление объектов водоснабжения, повышение качества услуг водоснабжения и очистка воды в городе Хорог.

Общая сумма проекта «Управление твердо-бытовыми отходами города Хорог» составляет $4 млн, из которых также $2 млн – грант и $2 млн кредит ЕБРР. $1,05 млн выделен в качестве технической помощи.

Целью проекта является внедрение новых современных технологий управления и методов сбора отходов и вывоза твердо-бытовых отходов, повышение уровня и качества услуг, улучшение экологического и санитарного состояния города Хорог.

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