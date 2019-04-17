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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Заместителем председателя правления Банка развития Казахстана избрана Сандугаш Кенжебаева

CA-NEWS (KZ) -  Заместителем Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) избрана Сандугаш Кенжебаева, ранее занимавшая должность Управляющего директора БРК. Соответствующее решение было принято Советом директоров Банка 10 апреля т. г. В качестве члена Правления БРК С.Кенжебаева была представлена на заседании данного исполнительного органа 16 апреля т. г, сообщает пресс-служба БРК.

С.Кенжебаева в новой должности будет курировать вопросы управления рисками, развития информационных технологий, бизнес процессов, а также методологии и моделирования.

С.Кенжебаева работает в БРК с января 2008 года, занимая должности фронт-менеджера, кредитного аналитика, главного фронт-менеджера, заместителя руководителя Проектной дирекции, руководителя Проектной дирекции, старшего банкира Дирекции по работе с клиентами. В январе 2017 года С.Кенжебаева была приглашена в АО «Евразийский Банк развития» на позицию исполнительного директора, а с декабря 2017 года вернулась в БРК на позицию Управляющего директора.

С.Кенжебаева родилась 1 апреля 1975 года. В 1996 году закончила Казахский Экономический Университет имени Т. Рыскулова (КазЭУ, бывший Институт народного хозяйства) (факультет «Финансы и кредит») по специальности «Организация банковского дела». С.Кенжебаева имеет большой опыт работы в банковской сфере, начав профессиональную деятельность стажером в ОАО «Туранбанк». До прихода в БРК в период с 1997 по 2008 годы С.Кенжебаева работала в Агентстве РК по статистике, АО «Нурбанк», АО «Астана – Финанс».

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