Певец Димаш Кудайберген встретился с президентами Казахстана и Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - Певец Димаш Кудайберген встретился с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым во время своего выступления в Ташкенте. Там он выступил в честь открытия Года Казахстана в Узбекистане 15 апреля.

Президент Казахстана в своем Instagram отметил, что Димаш завоевал сердца узбекских зрителей.

«Димаш Кудайберген - звезда мирового уровня, который прославляет наш Казаxстан. Поклонники таланта из многиx стран желают побывать на его концерте и послушать редчайший голос. Вчера в Ташкенте Димаш исполнил французскую песню SOS d'un terrien en detresse и завоевал сердца узбекскиx зрителей. Уверен, что наше юное дарование достигнет еще большиx высот», - написал Токаев.