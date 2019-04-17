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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Певец Димаш Кудайберген встретился с президентами Казахстана и Узбекистана

CA-NEWS (KZ) -  Певец Димаш Кудайберген встретился с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым во время своего выступления в Ташкенте. Там он выступил в честь открытия Года Казахстана в Узбекистане 15 апреля.

Президент Казахстана в своем Instagram отметил, что Димаш завоевал сердца узбекских зрителей.

«Димаш Кудайберген - звезда мирового уровня, который прославляет наш Казаxстан. Поклонники таланта из многиx стран желают побывать на его концерте и послушать редчайший голос. Вчера в Ташкенте Димаш исполнил французскую песню SOS d'un terrien en detresse и завоевал сердца узбекскиx зрителей. Уверен, что наше юное дарование достигнет еще большиx высот», - написал Токаев.

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