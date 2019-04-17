На мужчину, устроившего потасовку с подростками в Ташкенте, завели уголовное дело

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте в отношении мужчины, который устроил потасовку с подростками на скейт-площадке, завели уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

14 апреля в милицию поступило сообщение об инциденте на скейтборд-площадке возле ресторана «Голубые купола» Яккасарайского района столицы. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд ППС ГУВД.

"Было установлено, что на площадке возникла перебранка между группой из 5-ти молодых людей, с одной стороны и 38-летней О.М., с другой стороны по поводу нахождения 3-летнего ребенка последней на площадке для взрослых скейтбордистов. Приехавший по жалобе жены 40-летний М.М. (человек в синей рубашке), игнорируя нормы поведения в общественном месте и выражаясь нецензурной бранью, стал наносить побои молодым людям и прекратил свои противоправные действия лишь после прибытия наряда ППС. Все участники инцидента были доставлены в отдел внутренних дел", - отмечается в сообщении ГУВД.

По результатам доследственной проверки, УКД ОВД Яккасарайского района в отношении 40-летнего М.М. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 277 («Хулиганство») Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется следствие.