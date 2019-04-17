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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Строительная компания Ташкента опровергла информацию о подарке Бураку Озчивиту
Предыстория: Сыну турецкого актёра Бурака Озчивита подарили апартаменты в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Строительная компания “Bizning Uylar” опровергла появившуюся накануне информацию от rusturkey.com, о том, что новорожденному сыну турецкого актёра Бурака Озчивита подарили апартаменты в Узбекистане.

"Распространяемые в СМИ слухи о том, что Бураку Озчивиту, являющемуся рекламным лицом нашего бренда “Bizning Uylar Development”, и его новорождённому ребёнку со стороны нашей компании подарена квартира, не соответствуют действительности", - отмечается в сообщении компании.

"Никакой просьбы о подарке со стороны Бурака Озчивита не было. Возможности каких-либо презентов такого рода в нашей компании не обсуждались", - сообщается на странице компании в соцсетях.

Напомним, что известный турецкий актёр Бурак Озчивит приезжал в феврале в Узбекистан, чтобы сняться в рекламе проекта “Olmazor city”. Эту информацию подтвердил представитель компании "Bizning uylar", которая осуществляет проект.

Тогда Бурак Озчивит принял участие в презентации проекта и на церемонии было объявлено, что турецкий актер был выбран в качестве «лица проекта».

В рекламном объявлении проекта написано: «Вместе с Бурак Озчивитом мы с гордостью и честью представляем вам проект жилого комплекса Olmazor City!».

Сумма, за которую турецкий актёр согласился сняться в этой рекламе, не сообщалась. Согласно турецкому изданию Hürriyet, в прошлом году Озчивит получил около 3 миллионов турецких лир ($565 тыс) для съёмок в одной из реклам.

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