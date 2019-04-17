Мачеха издевалась над тремя падчерицами в Туркестанской области. Подробности

CA-NEWS (KZ) - Официальный представитель МВД Казахстана Нурдильда Ораз сообщил на своей странице в Facebook, что по факту насилия над детьми в Жетысайском районе Туркестанской области заведено уголовное дело.

Для выяснения обстоятельств была создана специальная комиссия, а министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев взял на контроль это дело, говорится в сего сообщении.

Активист Асет Ассанди на своей странице в Facebook рассказал некоторые подробности дела. По его данным, пострадавшими являются три сестры 2003, 2005 и 2007 годов рождения, передает Tengrinews.kz.

Все три девочки, по его данным, подвергались истязаниям. По решению комиссии дети сейчас проживают у бабушки. Факт находится на контроле у министра внутренних дел и областного прокурора. В акимате Туркестанской области сообщили, что побои выявил 11 апреля 2019 года директор средней школы у одной из трех девочек.

"Директор средней школы обратился в районный отдел образования с информацией о том, что у трех несовершеннолетних сестер, учащихся данной школы, обнаружены телесные повреждения. Дети находятся в Жетысайской центральной районной больнице, в настоящее время здоровью детей и их безопасности ничто не угрожает. Прокурор области взял данное дело под контроль. Сегодня будет избрана мера пресечения в отношении подозреваемой", - сообщили в акимате.

Ранее в Министерстве образования и науки сообщили, что учителя сельской школы обнаружили синяки и следы побоев у одной из девочек и вызвали полицию.

"Картина выясняется вопиющая: мачеха била ребенка, есть следы от ножевых ранений, от истязаний плоскогубцами. Дело взято на контроль Генеральной прокуратурой, МВД, МОН РК. По факту ведется детальное расследование", - сообщили в МОН.