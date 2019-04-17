Эмомали Рахмон: Таджикистан рассчитывает на новую миграционную амнистию в России

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассчитывает на проведение в России очередного этапа амнистии для таджикских трудовых мигрантов. Об этом стало известно после состоявшейся накануне в Москве встречи Эмомали Рахмона со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Глава Таджикистана заявил, что в миграционной сфере остаются еще открытыми вопросы, "требующие внимания", Среди них, по словам Эмомали Рахмона, упрощение процедур постановки на учет и получение патента на работу, определение правового статуса члена семьи трудовых мигрантов.

Таджикский президент отметил, что в Душанбе рассчитывают на проведение очередного этапа амнистии для таджикских трудовых мигрантов. Кроме того, Душанбе будет просить Москву об упрощении процедур постановки на миграционный учет и получения патентов для своих граждан.

Два года назад более 122 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана, совершивших административные правонарушения в России, были амнистированы. Процедура амнистии для граждан Таджикистана прошла в марте — апреле 2017 года. «Процесс амнистии проходил всего один месяц и, конечно, за такой короткий период довольно таки сложно было оповестить и проинформировать трудовых мигрантов, так как многие находились в отдаленных регионах России… Небольшая часть из этого количества легализовалась, остальным был открыт ранее запрещённый въезд в Россию", - сообщила на одной из встреч с журналистами министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода.

Эмомали Рахмон 16 апреля прибыл в Россию с официальным визитом. Сегодня он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стороны подпишут ряд двусторонних документов, в том числе соглашение об организованном наборе трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию.

По официальным данным, в трудовой миграции в России находятся более 1 миллиона граждан Таджикистана.