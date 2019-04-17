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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокуратура РУз: В отношении экс-руководства Шайхантахурской налоговой возбуждено уголовное дело
Продолжение: В Ташкенте опровергли опровержение о массовом увольнении налоговиковПредыстория: В Ташкенте за день уволили всех 133-х сотрудников налоговой райинспекции

CA-NEWS (UZ) -  В отношении бывшего руководства Государственной налоговой инспекции Шайхантахурского района города Ташкента 25 марта этого года было возбуждено уголовное дело. Об этом 16 апреля сообщила Генеральная прокуратура Узбекистана.

Как говорится в официальном заявлении главного надзорного органа, должностные лица ГНИ Шайхантахурского района внесли представление в Ташкентский межрайонный экономический суд о том, что у компании Krono Style отсутствует задолженность по уплате налогов и другим платежам.

«На самом деле компания заключила контракт на 1,1 млрд сумов ($130 тыс.) с совместным предприятием BDS Leasing, которое поставило Krono Style оборудование для производства мебели. Компания выплатила 321,6 млн сумов ($38 тыс), однако у нее сохранилась задолженность в 848,3 млн сумов ($100 тыс.) по выплатам и 59,4 млн сумов ($7 тыс.) – по налогам», – говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось об увольнении 133-х сотрудников налоговой инспекции Шайхантахурского района. Государственный налоговый комитет Узбекистана, вначале опровергнувший эту информацию, 15 апреля все же подтвердил массовое увольнение сотрудников Шайхантахурской налоговой.

Ранее ГНК выявил «коррумпированную ячейку» в ГНИ Шайхантахурского района. На сотрудников инспекции систематически поступали жалобы, «свидетельствующие о вымогательстве и коррупции», сообщила пресс-служба ГНК.

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