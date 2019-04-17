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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии началась кампания, направленная на снижение уровня экологической преступности

CA-NEWS (MNG) -  15 апреля в Монголии началась кампания «Защитим природу вместе», направленная на снижение уровня экологической преступности. По данным главного управления полиции, в 2018 году было зарегистрировано 268 преступлений против окружающей среды 233 из которых были устранены гражданами, передает khadlan.mn.

Ежемесячная кампания будет включать такие мероприятия, как пропаганда последствий экологических преступлений, проведение информационно-пропагандистской и разъяснительной работы по расширению правовых знаний и снижению таких преступлений.

Кроме того, полицейские управления проводят проверки экологических преступлений по пяти категориям, включая загрязнение окружающей среды, незаконную добычу полезных ископаемых и использование минеральных ресурсов, незаконную охоту, вырубку леса и оборот токсичных и опасных химических веществ.

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