США объявили иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией

CA-NEWS (CA) - США признали Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Иране международной террористической организацией. Этот беспрецедентный шаг был принят в рамках усилий по противодействию поддерживаемому Ираном терроризму, сообщает пресс-служба Белого дома.

Это первый случай, когда Вашингтон объявляет вооруженное формирование другого государства террористической группировкой, сообщает BBC.

Иран в ответ объявил контингент американских вооруженных сил на Ближнем Востоке террористической организацией, сообщили иранские государственные СМИ.

Реакция Ирана и Израиля

Иранский Совет национальной безопасности провозгласил Центральное командование вооруженных сил США террористической организацией после того, как министр иностранных дел страны Джавад Зариф обратился к президенту Хасану Роухани с соответствующим предложением, сообщил местный телеканал IRINN.

Центральное командование США управляет американскими войсками в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии, включая Афганистан, Ирак, Иран, Пакистан и Сирию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который надеется сохранить свой пост по итогам завтрашних парламентских выборов, приветствовал решение американского президента. "Спасибо, президент Трамп, за решение объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Вновь вы защищаете мир от иранской агрессии и терроризма", - написал он в "Твиттере".

В чем США обвиняют КСИР

США не раз обвиняли Иран в дестабилизации обстановки в Сирии, Ираке, Афганистане и Ливане. Непосредственно стражей они обвиняют в том, что они отправляют боевиков в Сирию, Ирак и Афганистан.

Президент в течение долгого времени планировал объявить КСИР террористической организацией, заявил в ходе телефонного брифинга для СМИ высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности.

"КСИР пыталась изменить положение на Ближнем Востоке, они убивают своих врагов, их боевики убили сотни американцев, - отметил он. - У КСИР две задачи: он угнетает иранцев в их стране и терроризирует людей за границей".

Сотрудник администрации президента отметил, что Корпус "через доверенных лиц финансирует террористические акции по всему миру": "Они не просто поддерживают терроризм, а напрямую вовлечены в террористическую деятельность".

Он добавил, что теперь прокуратура США получит возможность выдвигать обвинения в отношении тех, то поддерживает КСИР. "США посылают четкий сигнал - перестаньте вести бизнес с КСИР, иначе вы рискуете [получить обвинения] в финансировании терроризма", - заявил он.

Американский чиновник подчеркнул, что решение признать организацию террористической поддерживают в обеих партиях. По его словам, в Белом доме призывают другие страны также пойти на изоляцию КСИР для уменьшения влияния Корпуса: "Если мы хотим поддержать иранский народ и позволить ему жить лучше, все страны должны [добиваться] ослабления КСИР".

Европа, отметил он, также подвержена иранской угрозе - например, недавно Иран планировал убийство в Дании. В конце октября прошлого года датская Служба безопасности и контрразведки (PET) обвинила иранские спецслужбы в подготовке нападения на территории королевства.

Копенгаген подозревает Тегеран в подготовке покушения на группу граждан Ирана, которые живут в Дании, в частности, на лидера датского отделения сепаратистской группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" (ASMLA).

По информации Wall Street Journal, за введение мер в отношении КСИР выступали Помпео и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, однако были и те, кто сомневался в правильности этого решения. В их числе - председатель Объединенного комитета начальников штабов Джо Данфорд.

Некоторые представители американских вооруженных сил полагают, что нынешнее решение может спровоцировать нападения на американских военных на Ближнем Востоке.

Как сообщается, против выступало и ЦРУ.