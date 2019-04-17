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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Южной Кореи посетит Самарканд

CA-NEWS (UZ) -  Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля по приглашению президента Шавката Мирзиёева посетит с государственным визитом Узбекистан.

По сообщению пресс-службы президента, в ходе своего визита в Узбекистан 21 апреля Мун Чжэ Ин выступит с речью в Олий Мажлисе, а также посетит Самарканд.

Кроме того, программой визита предусмотрены участие глав государств в бизнес-форуме ведущих компаний двух стран и церемонии открытия Дома корейской культуры и искусства в Ташкенте.

Южная Корея является одним из ключевых экономических партнеров Узбекистана. Южная Корея реализует крупные проекты в энергетическом, нефтяном, газовом, химическом, банковском и строительном секторах Узбекистана.

Напомним, что президент Шавкат Мирзиёев посетил Южную Корею с государственным визитом в ноябре 2017 года.

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