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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Таджикистан провели переговоры по демаркации государственной границы

CA-NEWS (UZ) -  В Самарканде 11-17 апреля текущего года состоялась очередная встреча делегаций Республики Узбекистан и Республики Таджикистан по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской Государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба МИД РУз.

В ходе переговоров стороны подготовили проекты нормативно-технических документов по демаркации узбекско-таджикской Государственной границы, а также согласовали план-график полевых работ.

По итогам мероприятия подписан протокол. Следующая встреча делегаций двух стран состоится на территории Таджикистана во второй декаде мая.

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