Узбекистан и Таджикистан провели переговоры по демаркации государственной границы

CA-NEWS (UZ) - В Самарканде 11-17 апреля текущего года состоялась очередная встреча делегаций Республики Узбекистан и Республики Таджикистан по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской Государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба МИД РУз.



В ходе переговоров стороны подготовили проекты нормативно-технических документов по демаркации узбекско-таджикской Государственной границы, а также согласовали план-график полевых работ.

По итогам мероприятия подписан протокол. Следующая встреча делегаций двух стран состоится на территории Таджикистана во второй декаде мая.