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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана и глава ОБСЕ обсудили перспективы взаимодействия

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером, прибывшим в столицу для участия в мероприятиях, приуроченных к 20-летию открытия в Ашхабаде центра ОБСЕ, сообщает 16 апреля госинформагентство ТДХ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия Туркменистана и ОБСЕ. Стороны обсудили вопросы формирования на Евразийском континенте новых международных транспортных маршрутов и стратегическое значение туркменского морского флота.

Во встрече приняла участие глава центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд.

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