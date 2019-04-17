Президент Туркменистана и глава ОБСЕ обсудили перспективы взаимодействия

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером, прибывшим в столицу для участия в мероприятиях, приуроченных к 20-летию открытия в Ашхабаде центра ОБСЕ, сообщает 16 апреля госинформагентство ТДХ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия Туркменистана и ОБСЕ. Стороны обсудили вопросы формирования на Евразийском континенте новых международных транспортных маршрутов и стратегическое значение туркменского морского флота.

Во встрече приняла участие глава центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд.