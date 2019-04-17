Иранский парламент одобрил проект о признании CENTCOM террористами

CA-NEWS (CA) - Парламент Ирана одобрил законопроект по признанию Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) террористической группировкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана в ответ на решение США объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией признал CENTCOM террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

По данным агентства, за законопроект под названием "Ответные меры против признания Соединенными Штатами КСИР террористической организацией" проголосовали 204 члена парламента, против - двое, воздержавшихся не было.

Согласно законопроекту, любая информационная, финансовая, технологическая помощь CENTCOM будет расцениваться как террористическая деятельность. Кроме того, иранское правительство должно защищать всех юридических и физических лиц, "которые сотрудничают с КСИР в пределах и за пределами страны, от возможного правового и духовного вреда, причиненного внесением КСИР в список террористических группировок", пишет агентство.

Правительство также должно нейтрализовать меры США путем переговоров по этому вопросу с международными организациями, помимо двусторонних и трехсторонних переговоров с другими странами.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что внесет Корпус стражей исламской революции Ирана в список иностранных организаций, которые США считают террористическими. Высший совет национальной безопасности Ирана назвал безосновательным принятое Вашингтоном решение.