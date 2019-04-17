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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Главы Туркменистана и Южной Кореи подписали ряд соглашений о сотрудничестве

CA-NEWS (TM) -  Сегодня, 17 апреля в ходе переговоров президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с участием членов делегаций двух стран, был подписан пакет двусторонних документов, сообщает госинформагентство ТДХ.

Главами государств были подписаны следующие документы:

Соглашение между правительствами двух стран об отмене визового режима для обладателей дипломатических, служебных и специальных паспортов;

Программа экономического сотрудничества на 2019-2022 годы;

Протокол о внесении изменений в подписанную 13 апреля 2015 года в городе Сеул, Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении фискального уклонения в отношении налогов на доход;

Соглашение о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий;

План по реализации сотрудничества по взаимообмену медицинских работников, фармацевтических средств и медицинского оборудования.

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