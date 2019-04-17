Афганистан заинтересован в госзакупе пшеницы и муки из Казахстана в ближайшие 4 года

CA-NEWS (KZ) - Афганская сторона выразила свою заинтересованность в государственном закупе пшеницы и муки из Казахстана для обеспечения продовольственного запаса ИРА в течение следующих 4 лет. Об этом 16 апреля сообщил посол Афганистана Мохд Фархад Азими на встрече с главной министерства сельского хозяйства Сапарханом Омаровым, передает пресс-служба минсельхоза.

Стоит отметить, что афганский рынок является традиционным рынком сбыта казахстанской пшеницы и муки. Экспорт пшеницы и муки из РК в Афганистан, по маркетинговым годам 2018/2019 (с 1 июля по 30 июня) составил 320 тыс. тонн и 1 028 тыс.тонн соответственно.

Основными потребителями казахстанской сельхозпродукции являются северные афганские провинции, а также столичный регион и Кабула, говорится в сообщении пресс-службы.

Также были обсуждены вопросы поставок растениеводческой продукции из Афганистана в РК, вопросы инвестиционного сотрудничества.

Справочно. Экспорт продукции АПК из Казахстана в Афганистан за 2018 год составил 399,9 млн. долл.США, импорт - 4,1 млн. USD.

Основной объем экспорта в Афганистан приходится на:

- мука пшеничная или пшенично-ржаная – на сумму 285,9 млн. USD (1,4 млн. тонн);

- пшеница и меслин – на сумму 64,7 млн. USD (380,4 тыс. тонн);

- семена льна, дробленые или недробленые – на сумму 19,2 млн. USD (63,2 тыс. тонн);

- горох (pisum sativum), сушеный - на сумму 6,3 млн. USD (26,6 тыс. тонн).

Основной объем импорта из Афганистана в Казахстан приходится на:

- виноград, свежий или сушеный – на сумму 3,8 млн. USD (7,7 тыс. тонн);

- картофель свежий или охлажденный - на сумму 141 тыс. USD (616,3 тонн);

- волокно хлопковое, нечесаное - на сумму 77,6 тыс. USD (40,2 тонн).