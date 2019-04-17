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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Советник из Литвы поможет Налоговому комитету Узбекистана избавиться от коррупции
Предыстория: Генпрокуратура РУз: В отношении экс-руководства Шайхантахурской налоговой возбуждено уголовное дело

CA-NEWS (UZ) -  В Государственном налоговом комитете Узбекистана появился постоянный советник от Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщили в Государственном налоговом комитете 16 апреля, в задачи Модестаса Каселяускаса входит содействие преобразованию сферы в высокотехнологичную, автоматизированную, отвечающую современным стандартам, а также не коррумпированную налоговую службу.

Назначенный советник будет помогать ГНК и Минфину с разработкой и внедрением стратегии среднесрочной реформы налогового администрирования на 2019-2023 годы.

45-летний Модестас Каселяускас, с 2005-го по 2014-й год являлся руководителем Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Литвы.

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