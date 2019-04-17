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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спикер Казахстана о медосмотре: Такое ощущение, что вы космонавтов готовите, а не водителей

CA-NEWS (KZ) -  Вопрос о необходимости упрощения процедуры медицинского осмотра при получении водительских прав затронул на пленарном заседании мажилиса при обсуждении поправок касающихся оказания госуслуг, спикер палаты Нурлан Нигматулин, передает Zakon.kz.

Председатель мажилиса поинтересовался у представителей соответствующего госоргана, каков сегодня порядок прохождения медосмотра, сколько нужно пройти человеку специалистов, какое количество сдать анализов и так далее, чтобы получить права.

В ответ на это вице-министр здравоохранения Олжас Абишев сообщил, что в медкомиссии сидят восемь специалистов. Касательно анализов, то их семь.

- Лабораторные анализы занимают примерно около двух часов, количество лабораторных анализов - до семи, - уточнил он.

Нигматулин удивился количеству и того, и другого.

- Такое ощущение, что вы космонавтов готовите, отбираете, а не водителей. Но сегодня же совсем другие условия. Достаточно проводить тестирование, и показатели зрения, слуха, то есть основные специалисты. Оптимизируйте и вносите предложения, - отметил он.

Не менее актуальный вопрос, на его взгляд, заключается в условиях и организации медосмотра.

- Другая проблема - как организована медосмотр и медосвидетельствование. Вы знаете, что люди выстраиваются и стоят в длинных очередях, чтобы сдать анализы и сдают их в неподобающих условиях. У нас корпорация "Правительство для граждан" есть? Балташева есть? Вы можете как-то прокомментировать? Ведь люди жалуются вашим работникам, - обратился Нигматулин к другому чиновнику.

Асемгуль Балташева подтвердила этот факт.

- Вы правильно отметили. Мы не раз поднимали данный вопрос. Люди жалуются. Если есть экспресс-анализ мочи и так далее, эти все медорганизации находятся в спецЦОНах Это мы сделали для того, чтобы люди не выезжали с одного конца города в другой. Поэтому многие жалуются на количество врачей, которых нужно пройти, анализы. Мы поднимали этот вопрос на уровне МВД и Минздрава по оптимизации данной процедуры и уменьшению этих моментов. В этом направлении отрабатываем, чтобы улучшить условия для наших граждан, - пояснила она.

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