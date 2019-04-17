Парламентская делегация Таджикистана отправилась в Санкт-Петербург

CA-NEWS (TJ) - Парламентская делегация Республики Таджикистан 17 апреля во главе со спикером нижней палаты парламента Шукурджоном Зухуровым вылетела в Санкт-Петербург.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в парламенте Таджикистана, делегация посетит Санкт-Петербург по приглашению Председателя Совета Межпарламентской ассамблеи стран-участниц Содружества Независимых Государств Валентины Матвиенко с целью участия в работе Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ и Межпарламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности.

Напомним, что президент Эмомали Рахмон находится с официальным визитом в России. Сегодня он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стороны подпишут ряд двусторонних документов, в том числе соглашение об организованном наборе трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию.



