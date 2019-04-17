У казахстанского миллионера украли часы за 18 млн тенге в Москве

CA-NEWS (KZ) - В Москве у казахстанского миллионера Марата Абиева из списка Forbes Марата Абиева украли часы. По его словам, они стоят 3 млн рублей (почти 18 млн тенге). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Марат Абиев, 16 апреля, ехал из своих апартаментов в Москве в гостиницу "Украина" — на деловую встречу. По пути бизнесмен хотел узнать время, в этот момент обнаружил, что наручные часы Breguet не на месте.

Абиев написал заявление. На данный момент полиция ищет пропажу.

Марату Абиеву 29 лет. По оценке журнала Forbes Kazakhstan, в 2014 году его состояние оценивалось в 18 млн долларов.